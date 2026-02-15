Παράπονα για την διαιτησία έκανε εμμέσως ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία 0-0 της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχοντας η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ματς λιγότερο, αυτό με τη Κηφισιά που θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης:

Για το ντέρμπι: «Πολύ καλή προσπάθεια συμπεριφορά και νοοτροπρία έδειξε χαρακτήρα στα τελευταία 30 λεπτά. Ισορροπημένο, περίπου κατοχή και ευκαιρίες ίδιες. Απειλήσαμε. Σταθήκαμε άτυχοι στο δοκάρι του Λούκα Γιόβιτς. Είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας, ήρθαμε για τους τρεις πόντους, πήραμε τον έναν και είμαι ευχαριστημένος.

Ήταν πολλές κίτρινες κάρτες, 5-6-7 για σοφτ μαρκαρίσματα. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το πέναλτι. Το πέναλτι που δόθηκε σε σύγκριση με τη φάση του Γκατσίνοβιτς. Σαν να σφυρίζουν με διαφορετικά κριτήρια.

Υπήρξαν κάποια λάθη, ατομικά από Ρέλβας και Πινέδα δώσαμε κάποια δώρα, το συζητήσαμε στην ανάπαυλα και κάναμε πιο ισορροπημένη εμφάνιση στο 2ο ημίχρονο».

Για τον Πήλιο: «Είχε κάποια προβλήματα πριν από τον αγώνα, αλλά είναι θαρραλέος και έπαιξε δίνοντας το 100% των δυνατοτήτων του. Αυτό άλλαξε λίγο το πλάνο μας, γιατί παίκτες όπως ο Ζοάο Μάριο και ο Μάνταλος έμειναν στον πάγκο».