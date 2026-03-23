Ο Βασίλης Φωτιάς ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το παιχνίδι ΑΕΚ-Κηφισιά (3-0). Δεν είναι τυχαίο ότι στο τέλος δέχθηκε συγχαρητήρια και από τις δύο πλευρές. Ήμουν αυτήκοος μάρτυρας καθώς τα γεγονότα εξελίχθηκαν δίπλα μου, όσο περίμενα τον Σεμπάστιαν Λέτο για τις καθιερωμένες δηλώσεις (superflash) μετά τη λήξη του ματς.

Ο Αργεντινός τεχνικός της Κηφισιάς πλησίασε πρώτος τον Φωτιά κοντά στο κέντρο του γηπέδου και του είπε: «Μπράβο, σου δίνω συγχαρητήρια για την απόδοσή σου σήμερα».

