Ο Μάρκο Νίκολιτς, εμφανίστηκε άκρως ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Η ΑΕΚ, «σκόρπισε» τον Παναθηναϊκό στην «OPAP Arena» με 4-0, με τον Λούκα Γιόβιτς να πετυχαίνει και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του, σε μία ακόμη ανεπανάληπτη παράσταση του διεθνή Σέρβου επιθετικού απέναντι στο «τριφύλλι».

O προπονητής της Ένωσης, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την αντίδραση που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του, μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ «έβγαλε το καπέλο» στον σέντερ φορ της ομάδας του για το καρέ τερμάτων που πέτυχε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ:

Για την εκκωφαντική επιστροφή της ΑΕΚ: «Συγχαρητήρια στους παίκτες που δεν ήταν εύκολο, μετά τον αποκλεισμό. Στο πρώτο μέρος φαινόταν να είμαστε επηρεασμένοι από το ματς του Κυπέλλου. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι απόλαυση να προπονώ σε αυτό το γήπεδο, ο κόσμος δίνει ώθηση στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεβήκαμε στην πρώτη θέση, μαζί με τον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικοί τρεις πόντοι, πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Αστέρα ATKOΡ, που έχει νέο προπονητή».

Για τον Γιόβιτς: «Εκπληκτική απόδοση, τι να πεις όταν κάποιος πετυχαίνει 4 γκολ. Χειροκροτήθηκε από το γήπεδο και είμαστε ευγνώμονες, μας έλειψε στα προηγούμενα δύο ματς, θέλαμε να βρει φόρμα. Είναι τώρα και στην πρώτη θέση των σκόρερ πανάξια. Ήταν καταπληκτική η συμβολή όλων των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο, εξαιρετική ώθηση, ο Ζοάο και ο Κοϊτά. Όποιος έμπαινε έδινε κάτι, έκανε ντεμπούτο και ο Γκεοργκίεφ».