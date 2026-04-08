Στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας του για μία απ’ τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές της, αναφέρθηκε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν απ’ τον πρώτο αγώνα των «κιτρινόμαυρων» με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League (9/4, 19:45, COSMOTE SPORT 2 HD, ΑΝΤ1) στο «Estadio de Vallecas».

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως οι ποδοσφαιριστές του είναι «μαχητές», ενώ στάθηκε στο πόσο δυνατή είναι η ισπανική ομάδα στην έδρα της και στα ευρωπαϊκά ματς, αλλά και στη LaLiga.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός:

«Μεγάλη μας χαρά που φτάσαμε εδώ. Ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας τον Ιούλιο και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έχουμε πίσω μας μία πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία, όμως πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια των παικτών που μας έφεραν μέχρι εδώ. Αύριο παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, που παίζει ιδιαίτερο στυλ ποδοσφαίρου. Παραδοσιακή ισπανική ομάδα, αλλά δεν παίζει με τον κλασικό ισπανικό τρόπο, της αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο, έχει δυσκολέψει ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου. Είμαστε σε καλή φόρμα, οι παίκτες μου είναι μαχητές και αυτό θα δείξουμε και αύριο. Ευελπιστούμε ο καλύτερος να κερδίσει, είμαστε στο 50-50. Ελπίζω αύριο να πάρουμε αυτό το 1% που θα μας δώσει προβάδισμα. Χρειάζεται ενότητα, πίστη και να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα λάθη.

Η Βαγεκάνο έχει ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού, θα προσπαθήσει να μας υποχρεώσει σε λάθη στο build-up, πιέζει πολύ και έχει μεγάλη ταχύτητα. Χαρακτηρίζεται από ταχυδυναμικούς παίκτες στα άκρα και είναι ικανή στις στημένες μπάλες. Όλοι όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολη αναμέτρηση. Πρέπει φάση με φάση να χτίσουμε τον δικό μας ρυθμό, αν δεχθούμε τον ρυθμό της Ράγιο τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα».

-Για το γεγονός ότι πολλοί θεωρούσαν ότι η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να αντέξει σε Ελλάδα και Ευρώπη φέτος και να πάει τόσο μακριά:

«Κανείς δεν το περίμενε να είμαστε σε αυτό το σημείο και στις δύο διοργανώσεις. Αν κάποιος με ρωτούσε το καλοκαίρι, δεν θα το πίστευα. Έτσι είναι τα όνειρα, για να γίνονται πράξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά πρέπει να ζήσουμε την αναμέτρηση με συγκέντρωση, με τα χαρακτηριστικά που μας έφεραν ως εδώ, με ενότητα και αγωνιστικό πνεύμα».

-Για το αν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό βοηθάει την προσέγγισή του για το αυριανό ματς καθώς η Ράγιο έχει ομοιότητες:

«Υπάρχουν κάποια κοινά, αλλά δεν είναι ο ένας αντίγραφο του άλλου. Υπάρχουν διαφορές. Και επίσης δεν βλέπω ως σύνδεση το προηγούμενο ματς με το επόμενο. Σαφώς μια νίκη σε ντέρμπι βοηθάει καθώς ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την ατμόσφαιρα στην ομάδα, αλλά παράλληλα υπήρξε και κατανάλωση ενέργειας. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και να διαχειριστούμε τα συναισθήματα προκειμένου να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

-Για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της Ράγιο και αν τον απασχολεί:

«Αν ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας λέει κάτι τέτοιο, τον πιστεύω. Εμείς δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθούμε. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε άλλες προκλήσεις μεγαλύτερες. Αλλάζει η ατμόσφαιρα σε ένα μαζεμένο γήπεδο και αυτή επηρεάζει και την ίδια τη γηπεδούχο ομάδα γιατί το στυλ της γίνεται πιο επιθετικό. Εμείς πάντως θα προσαρμοστούμε».

-Για το αν υπάρχουν κι άλλοι παίκτες όπως ο Πενράις και ο Περέιρα που θα βοηθήσουν ως το τέλος της σεζόν:

«Και οι δύο απέδωσαν πολύ καλά. Αυτό ζητάμε από όλους τους παίκτες και να είναι πάντα έτοιμοι να προσφέρουν. Έχουμε μεγάλο ρόστερ, δεν έχουμε προβλήματα τραυματισμών και η ελπίδα μου είναι να συνεχιστεί αυτό ως το τέλος της χρονιάς».