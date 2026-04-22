Σε μια περίοδο που η ΑΕΚ δείχνει να βρίσκει ρυθμό και σταθερότητα, ο Μάρκο Νίκολιτς φροντίζει να κρατά χαμηλά την μπάλα. Ο Σέρβος τεχνικός, παρά τη σημαντική νίκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έστειλε σαφές μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του πως η μάχη του τίτλου δεν έχει ακόμη κριθεί.

Ο Νίκολιτς μίλησε δύο φορές στην ομάδα μέσα σε λίγες ημέρες, δείχνοντας τη σημασία που δίνει όχι μόνο στο αγωνιστικό, αλλά και στο πνευματικό κομμάτι. Αρχικά, μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, στάθηκε στην προσπάθεια και τη νοοτροπία των παικτών του, ζητώντας να κρατήσουν τα θετικά στοιχεία. Στη συνέχεια, μετά τη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, εμφανίστηκε ικανοποιημένος, αλλά όχι εφησυχασμένος.

