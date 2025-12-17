Τις δυσκολίες της αναμέτρησης με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (18/12, 22:00, ΑΝΤ1, COSMOTE SPORT 2 HD) στην «OPAP Arena», για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, υπογράμμισε ο Μάρκο Νίκολιτς, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Η Ένωση βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, παίζει στην έδρα της και με μία νίκη «σφραγίζει» την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, όμως ο Σέρβος τεχνικός έσπευσε να… ρίξει τους τόνους, επισημαίνοντας σε μία χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του ότι «… αύριο δεν είναι μια γιορτή ή καρναβάλι, θα δοθεί μάχη».

Στην αρχική τοποθέτησή του, ο προπονητής της Ένωσης τόνισε: «Έχουμε άλλα δύο ματς πριν τα Χριστούγεννα. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με 11 νίκες στους 12 αγώνες και την ισοπαλία με τη Σάμροκ. Δεν φεύγει αυτή η ισοπαλία από το μυαλό μας. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε στην επόμενη φάση, αλλά είναι σημαντικό να νικήσουμε αύριο για να πάρουμε την απευθείας πρόκριση στους “16”. Δεν θα είναι απλή η αναμέτρηση, έχουμε κάποιες απουσίες. Οι παίκτες πρέπει να ενωθούν σαν μια γροθιά.

Αναμένουμε ένα γεμάτο γήπεδο, με ένταση και θετική ατμόσφαιρα. Παίζουμε με μία ομάδα σοβαρή. Ενδεχομένως να υπάρχει η αίσθηση ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε πολύ δύσκολη δουλειά, παίζει με τρία στόπερ και είναι καλή στην αντεπίθεση και στην κατοχή της μπάλας. Είναι 50-50 και πρέπει να έχουμε τη μέγιστη συγκέντρωση, προσοχή και ενέργεια αξιοποιώντας το καλό μας ποδόσφαιρο για να το απολαύσουμε. Αύριο δεν είναι μια γιορτή ή καρναβάλι, θα δοθεί μάχη».

Αναλύοντας περισσότερο τη ρουμανική ομάδα, ο Νίκολιτς ανέφερε: «Πρόκειται για μια ομάδα που μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες στιγμές στον αντίπαλο. Την έχω παρακολουθήσει. Έχουν αναπτύξει ένα εξαιρετικό πρότζεκτ που έχει βελτιωθεί. Άλλαξαν τον προπονητή τους, αλλά δεν έχουν αλλάξει το σύστημά τους. Γνωρίζω κάποιους παίκτες που έχει. Είναι μια ομάδα καλά οργανωμένη πίσω από την μπάλα, δυνατή στις αντεπιθέσεις. Παίζει με συγκεκριμένο τρόπο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά, αν χάσεις την προσοχή σου, μπορεί να σε τιμωρήσει».

Ο Σέρβος δεν απάντησε σε ερώτημα για τη διαθεσιμότητα των Ρέλβας και Μουκουντί, ενώ σε ανάλογη ερώτηση για τον Μαρίν είπε ότι «ο Ραζβάν είναι σε πολύ καλή κατάσταση από το ξεκίνημα, μετά υπήρξε μια φυσιολογική κάμψη, τώρα έχει επανέλθει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεκινήσει».

Τέλος, ο Νίκολιτς έκανε έναν μίνι απολογισμό της ως τώρα πορείας της ΑΕΚ, λέγοντας: «Αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί είχαμε πει το καλοκαίρι ότι έχουμε τρεις διοργανώσεις. Στο κύπελλο κάναμε το 4/4 και είμαστε στα προημιτελικά, στο πρωτάθλημα είμαστε έναν βαθμό από την κορυφή και στην Ευρώπη περάσαμε από τους τρεις προκριματικούς και ο επόμενος στόχος ήταν να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τώρα η κατάκτηση της θέσης στην πρώτη οκτάδα είναι κάτι που εκκρεμεί. Είναι πολύτιμη η αυριανή νίκη στο πλαίσιο αυτό και θα είναι ένας λόγος παραπάνω να πάρουμε τη νίκη για να πετύχουμε για πρώτη φορά επτά νίκες στην Ευρώπη σε μία σεζόν».

Τους ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου» εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Έχουμε αναλύσει την Κραϊόβα, έχουμε το δικό μας πλάνο με βάση όσα μας έχει πει ο προπονητής. Είμαστε σε καλό μομέντουμ, πρέπει να μην την υποτιμήσουμε, πρέπει να δώσουμε πάνω από το 100% και να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή για να περάσουμε στους “16”. Υπάρχει μία πίεση, ένα θετικό άγχος ότι πρέπει να κερδίσουμε. Όμως δεν πρέπει να υποτιμήσουμε κανένα παιχνίδι. Πρέπει να βλέπουμε πάντα το επόμενο ματς, το αυριανό δηλαδή».