Απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του και την πρόκριση επί του Άρη Λεμεσού εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, ενώ αναφέρθηκε και στην Άντερλεχτ την οποία βρίσκει μπροστά της πλέον η Ένωση στα πλέι οφ του Conference League.

Παράλληλα ο Σέρβος τεχνικός, στάθηκε και στα μεταγραφικά κομμάτια που λείπουν από την αμάδα, κάνοντας λόγο για ένα αμυντικό χαφ και ένα επιθετικό, ενώ χαρακτήρισε παίκτη υψηλής ποιότητας τον Λούκα Γιόβιτς.

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο και στους φιλάθλους μας γιατί ήρθαν στο γήπεδο παρά τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου με την Αθήνα άδεια. Αυτοί πρέπει να πάρουν μια… έκπτωση για την επόμενη αναμέτρηση. Αυτοί είναι αληθινοί οπαδοί. Ήταν δύσκολο ματς, όπως και στην Κύπρο. Οι παίκτες μου κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και οι αλλαγές βοήθησαν. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, υπάρχουν στοιχεία για να βελτιώσουμε. Τώρα στρεφόμαστε στην Άντερλεχτ. Αύριο έχουμε ένα φιλικό με την Κηφισιά που θα χρησιμοποιήσουμε τους νέους παίκτες και κάποιους αναπληρωματικούς αλλά το μυαλό μας πηγαίνει πλέον αποκλειστικά στην Άντερλεχτ».

Για τις αλλαγές που βοήθησαν και την αλλαγή του σχηματισμού που άλλαξε την εικόνα της ΑΕΚ: «Συμφωνώ. Όντως άλλαξαν το παιχνίδι οι αλλαγές και εμείς αλλάξαμε παίζοντας από τα άκρα κάθετο ποδόσφαιρο. Στο μυαλό μας υπήρχε η αλλαγή διάταξη, όμως δεν υπολογίζεις τον τραυματισμό στα πρώτα λεπτά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 100% της κατάστασής μας, αλλά βοήθησε πολύ η εμπειρία των παικτών έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού την παράταση. Το πλάνο βγήκε αφού νικήσαμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες μου».

Για το πόσο επηρέασε ο τραυματισμός του Περέιρα και σε τι κατάσταση είναι: «Βεβαίως και επηρεάστηκε η ομάδα, ειδικά όταν έρχεται νωρίς. Μπήκε ένας παίκτης που δεν είχε κάνει προθέρμανση. Τα πρώτα 30 λεπτά τα πετάξαμε μαζί με το άγχος που υπήρχε. Είχαμε έναν εκνευρισμό, αλλά και από αυτό αποκομίσαμε κάτι και στο τέλος πήραμε και το αποτέλεσμα».

Για το ντεμπούτο του Γιόβιτς: «Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης με ποιότητα. Έπαιξε 30 λεπτά και σαφώς μπορεί και καλύτερα. Το ίδιο ισχύει και για τον Κουτέσα και για τον Κοϊτα και τον Γκατσίνοβιτς. Πρέπει να μπαίνουμε με αυτή τη νοοτροπία και τη δύναμη. Έχουμε παίκτες ετοιμοπόλεμους. Ο Λιούμπισιτς μπήκε στο τρίτο λεπτό και πολέμησε κάνοντας την καλύτερη παρουσία του».

Για το αν θεωρεί πως μπορεί να δούμε το 4-2-3-1 σύντομα από το ξεκίνημα ενός παιχνιδιού: «Γιατί όχι. Δεν έχουμε κάποιο φιξαρισμένο στυλ. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε διαφορετικές διατάξεις, ανάλογα και με τους παίκτες και το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αλλάζουμε και κατά τη διάρκεια του ματς. Πρέπει να έχουμε δύο με τρεις διαφορετικούς σχηματισμούς για να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα αλλά και όλης της σεζόν».

Για το τι λείπει από τον σχηματισμό του ρόμβου για να γίνει αυτό το σύστημα πιο λειτουργικό: «Έχουμε μπροστά μας μια πολύ σοβαρή ομάδα την Άντερλεχτ. Ήταν απίστευτη η κλήρωση που μας προέκυψε. Έχουμε ακόμα ένα βήμα, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι μια διάταξη από την οποία μας λείπει ένα εξάρι, ένας δυναμικός παίκτης που θα κλέβει μπάλες για να βγαίνει η ομάδα στο τρανζίσιον, αλλά και ίσως ένας παίκτης προωθημένος με ένα διαφορετικό προφίλ. Μας έδωσε μια φρεσκάδα η νέα διάταξη. Ήταν πιο κατάλληλη από ό,τι ο ρόμβος, αλλά παίζει ρόλο και η ψυχολογία και η κατάσταση των παικτών. Έχω αποκομίσει μαθήματα για την ομάδα και για τους παίκτες αλλά και για τις τακτικές μας. Σήμερα κερδίσαμε και αυτό το κρατάμε».