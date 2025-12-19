«Σημαντικό επίτευγμα» χαρακτήρισε ο Μάρκο Νίκολιτς την πρόκριση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League, τονίζοντας πως η ομάδα δεν σταματά εδώ και ήδη κοιτάζει τη συνέχεια.

Ο τεχνικός της Ένωσης εξήρε την απόδοση των παικτών του, παρά τις έξι σημαντικές απουσίες και το απαιτητικό πρόγραμμα, ενώ υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ θα προετοιμαστεί σοβαρά για οποιονδήποτε αντίπαλο στη νοκ-άουτ φάση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του τεχνικού της ΑΕΚ:

«Είχαμε βάλει κάποιους στόχους, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε εκεί. Προχωράμε παρακάτω. Ήταν μια δίκαιη νίκη, ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο 20λεπτο. Αμέσως μετά σαν να δυσκολευτήκαμε, αλλά πιέζαμε συνέχεια, μαζί με αυτούς τους υπέροχους φιλάθλους. Είναι μια σημαντική νίκη, ένα σημαντικό επίτευγμα μετά από 23 χρόνια.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι και το αξίζει όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ. Από τον πρόεδρο μέχρι τους φιλάθλους που έκαναν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και μας βοήθησαν να φτάσουμε στη νίκη.

Είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου. Είχαμε 18 παίκτες με 2 τερματοφύλακες, 16 παίκτες και έξι πολύ σημαντικές απουσίες, μια ομάδα που έχει δώσει σειρά αγώνων. Ήμασταν στο Αγρίνιο, μετά ταξίδι πίσω αλλά παρόλα αυτά οι παίκτες μου κατάφεραν και βρήκαν τις δυνάμεις για να ανταπεξέλθουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

Είχαμε ένα πλάνο. Υπήρχε μια μικρή ανησυχία μετά το 20ό λεπτό αλλά ήρθαν και οι παίκτες από τον πάγκο και βοήθησαν. Στη συνέχεια, οι αντίπαλοι δεν θα είναι εύκολοι. Όποιος και να έρθει, εμείς θα προετοιμαστούμε. Οι δύο έχουν παρελθόν με εμάς αλλά όποιος και να έρθει θα τον αντιμετωπίσουμε».