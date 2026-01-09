Όταν πηγαίνει κανείς στο Μουσείο της ΑΕΚ στην OPAP Arena, συναντά την ιστορία του συλλόγου. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις το Μουσείο πηγαίνει εκείνο για να συναντήσει την ιστορία.

Μια τέτοια περίπτωση ήταν χτες, που επισκεφτήκαμε στο σπίτι του στον Περισσό τον κύριο Νίκο Μελισσή, τον γηραιότερο πλέον εν ζωή παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και πιθανότατα τον τελευταίο εναπομείναντα από την ομάδα της δεκαετίας του ‘50.

Ο Νίκος Μελισσής γεννήθηκε το 1936 στην Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά του ήρθε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε στην Καλογρέζα όταν ήταν παιδί. Εντάχθηκε στην ΑΕΚ το 1953 και αγωνίστηκε τα πρώτα χρόνια ως επιθετικός, ώσπου ο Τρύφων Τζανετής τον γύρισε στα μετόπισθεν, λόγω των πλούσιων σωματικών του προσόντων. Αγωνίστηκε 8 χρόνια με τον δικέφαλο στήθος αλλά η καριέρα του ολοκληρώθηκε πρόωρα, στην αρχή της δεκαετίας του ‘60, λόγω τραυματισμού.

Ο κύριος Νίκος, έχοντας πάντα στο πλευρό του τη σύζυγό του Σούλα, θυμήθηκε και μας διηγήθηκε στιγμές από την καριέρα του, τον μάγο Νεστορίδη, τον τζέντλεμαν Δελαβίνια, τον παιχταρά Πούλη, τις σαΐτες Εμμανουηλίδη και Σταματιάδη, τον σκόρερ Χανιώτη, τον γάτο Σεραφείδη.

Υπέγραψε τη Σημαία του Μουσείου, με τα αυτόγραφα δεκάδων παλαιμάχων και ευχήθηκε να πανηγυρίσουμε φέτος το νταμπλ.