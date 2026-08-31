Ο Πέτρος Μάνταλος συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της ΑΕΚ καθώς η είσοδός του στο 68΄της αναμέτρησης με την Κηφισιά αποτέλεσε ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο.

Ο αρχηγός της Ένωσης, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του και γίνεται 35 χρονών συμπλήρωσε τις 300 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος με την ΑΕΚ μπαίνοντας σε μια ιδιαίτερη λίστα παικτών που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία του συλλόγου.

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