Ο Πέτρος Μάνταλος συμφώνησε με τη διοίκηση της ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του έως το 2027, διατηρώντας τον ρόλο του αρχηγού και ηγέτη της ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #paixebala.gr #ΑΕΚ #Πέτρος Μάνταλος