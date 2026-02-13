Ο Πέτρος Μάνταλος συμφώνησε με τη διοίκηση της ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του έως το 2027, διατηρώντας τον ρόλο του αρχηγού και ηγέτη της ομάδας.
