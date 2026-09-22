Δύο «σίγουρα» γκολ έχασε ο Γιόβιτς στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Με το ισόπαλο τελικό αποτέλεσμα (1-1), η ομάδα του έχασε δύο βαθμούς στο πρωτάθλημα. Όμως ο 28χρονος Σέρβος «πάτσισε». Έβαλε δύο γκολ στην συνάντηση του Πανθεσσαλικού σταδίου με τον Βόλο και η Ένωση πήρε τους βαθμούς της νίκης.

Αυτή είναι η μοίρα του κάθε σέντερ φορ. Ακούει τα «εξ’ αμάξης» όταν χάνει τα «άχαστα» τη μία αγωνιστική, ενώ όταν την επόμενη σκοράρει, γνωρίζει την αποθέωση…

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