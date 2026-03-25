Ο Λούκα Γιόβιτς, βραβεύτηκε από την Σερβική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, για την πολυετή του προφορά στην εθνική ομάδα της χώρας του, σε ένα σπουδαίο επίτευγμα για την πορεία του με τους «Όρλοβι».

O Σέρβος φορ της ΑΕΚ δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς έχει αναχωρήσει για την πατρίδα του εν όψει των «παραθύρων» για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Nations League που ακολουθούν.

Ο επιθετικός των κιτρινόμαυρων διανύει εξαιρετική σεζόν με τα 20 τέρματα που έχει σημειώσει σε όλες τις διοργανώσεις, «αναγκάζοντας» τον Ομοσπονδιακό του προπονητή, Βέλικο Παούνοβιτς, να τον συμπεριλάβει στις κλήσεις των «Όρλοβι» για τα φιλικά με την Ισπανία (27 και 31/3).

