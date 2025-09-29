Ο Πέτρος Μάνταλος χθες στην αναμέτρηση με τον Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια αγωνίστηκε για 400η φορά με τα χρώματα της ΑΕΚ σε επίσημη αναμέτρηση και πλέον βρίσκεται στην χρυσή λίστα με τους μόλις πέντε ποδοσφαιριστές που έχουν ξεπεράσει αυτό το ορόσημο, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

Ο μέσος της ΑΕΚ φόρεσε για πρώτη φορά τα Κιτρινόμαυρα στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 στην αναμέτρηση Φωκικός – ΑΕΚ 0-1 για το Κύπελλο Ελλάδος και λίγες ημέρες αργότερα αγωνίστηκε και για το πρωτάθλημα της Football League (ΑΕΚ – Απόλλων Σμύρνης 2-1), όπου σημείωσε και το πρώτο του γκολ.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2015 έκανε την πρώτη του συμμετοχή στη Super League με τα χρώματα της ΑΕΚ, στην εντός έδρας νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα με 3-1. Το πρώτο του γκολ με τα χρώματα της ΑΕΚ στην πρώτη κατηγορία το σημείωσε στις 9 Ιανουαρίου 2016 στην εντός έδρας νίκη των Κιτρινόμαυρων επί της Βέροιας με 3-0. Συνολικά με την ΑΕΚ έχει 279 συμμετοχές στη Super League, 15 στην Football League, 57 στο Κύπελλο Ελλάδος και 49 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι κορυφαίοι της ΑΕΚ:

Στέλιος Μανωλάς 593 συμμετοχές

Μίμης Παπαϊωάνου 583

Τόνι Σαβέβσκι 495

Αντρέας Σταματιάδης 465

Πέτρος Μάνταλος 400