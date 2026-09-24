Από τις δύσκολες εποχές της ΑΕΚ μέχρι το σήμερα και το όραμα για το μέλλον… Ο Αντώνης Ηλιόπουλος κατά την βράβευσή του σε εκδήλωση της Πολιτιστικής Λέσχης «Ένωσης Φίλων ΑΕΚ» στο Συνεδριακό Κέντρο της Νέας Ιωνίας, έκανε μια αναδρομή σε στιγμές που σημάδεψαν τον σύλλογο, πριν αναφερθεί στην σημερινή πραγματικότητα που βιώνει η ΑΕΚ και στο έργο του ξαδέρφου του, Μάριου Ηλιόπουλου.

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