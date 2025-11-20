Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η καριέρα του Αντονί Μαρσιάλ.

Ο Γάλλος στράικερ, ο οποίος κάποτε σκόραρε κατά ριπάς με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά από έναν χρόνο στην ΑΕΚ, μεταπήδησε στη Μοντερέι, ευελπιστώντας ότι στο Μεξικό θα βρει την ποδοσφαιρική του Ιθάκη.

Εντούτοις τα πράγματα στη χώρα του Αζτέκων δεν κυλούν όπως θα ήθελε.

Συγκεκριμένα, έχει καταγράψει εννέα συμμετοχές στη Liga MX, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει ή να μοιράσει ασίστ, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό τόσο στον ίδιο όσο και στο περιβάλλον της ομάδας.

Όπως αποκαλύπτει το TV Azteca, άτομα από το κοντινό περιβάλλον του παίκτη αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια του γνωστού υπνωτιστή Τζον Μίλτον για να τον… αφυπνίσουν αγωνιστικά.

Ο Μίλτον, που έχει χτίσει σημαντική φήμη στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, ειδικεύεται σε μεθόδους υπνωτισμού που στοχεύουν στη βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αυτοπεποίθησης και της πνευματικής ετοιμότητας.

Μένει να δούμε αν ο υπνωτιστής θα καταφέρει να αλλάξει τη ψυχολογία του Γάλλου στράικερ, ο οποίος την περασμένη σεζόν κατέγραψε με την Ένωση εννέα γκολ σε 24 εμφανίσεις.