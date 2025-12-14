Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έκανε πράματα και θάματα (δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ) στο Αγρίνιο, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνει τον Κροάτη μετά τον θρίαμβο της ΑΕΚ (5-0) επί του Παναιτωλικού.

«Ήταν μία δίκαιη νίκη με μεγάλη διαφορά. Σκοράραμε πέντε γκολ. Είχαμε φάσεις. Μπράβο στον Λιούμπισιτς και στον Χρυσόπουλο για τα γκολ τους. Ήταν εξαιρετικός ο Λιούμπισιτς στη νέα του θέση.

Του το είχα πει και μετά το τελευταίο ματς την προηγούμενη εβδομάδα. Συγχαρητήρια και στον κόσμο μας που ήταν και εδώ και μας στήριξε ξανά. Κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά στην Cosmote TV ο τεχνικός της Ένωσης.