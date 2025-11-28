Την υπερηφάνεια του για τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη (1-0) της ΑΕΚ επί της Φιορεντίνα εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το τέλος του αγώνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι πρώτες πληροφορίες, σχετικά με τον τραυματισμό του Ζίνι, είναι καθησυχαστικές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός στην COSMOTE TV:

Για την πρώτη νίκη της ΑΕΚ επί ιταλικού εδάφους: «Είμαι πολύ περήφανος για το ιστορικό στοιχείο. Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες για την εμφάνισή τους, είμαι περήφανος γι’ αυτούς. Πιστεύω ότι κάναμε χαρούμενους τους οπαδούς που μας υποστήριξαν, αλλά και αυτούς που ήταν στην πόλη και είδαν το παιχνίδι από την τηλεόραση.

Η απόδοση και η νίκη είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουμε στις προπονήσεις. Έχουν προσαρμοστεί οι παίκτες στο νέο σύστημα. Έχουμε μια ημέρα να το απολαύσουμε, όχι όμως περισσότερο γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για το επόμενο ντέρμπι που δίνουμε. Έχουμε ένα ταξίδι, αλλά πρέπει να ανακάμψουμε και να παλέψουμε για ένα ακόμα ντέρμπι».

Για το σύστημα με τριάδα στον άξονα κι αν αυτό βοηθάει την ομάδα: «Ελέγξαμε το μεγαλύτερο παιχνίδι του αγώνα με ή χωρίς την μπάλα. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες. Σας είπα ότι ετοιμάζαμε κάτι ιδιαίτερο γι’ αυτό το ματς. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Έχει βγει η ένταση παρά τους τραυματισμούς και τα προβλήματα.

Ελέγξαμε πλήρως το παιχνίδι στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Θα ήθελα να έχω δυο φορ και να πιέζουν ψηλά. Δυστυχώς δεν θα το έχω αυτό. Όλοι υποστηρίζουμε τον Ζίνι. Οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα λείψει για επτά ημέρες, ελπίζουμε ότι θα είναι αυτό θα δούμε. Πρέπει να μείνουμε μαζί, να παλέψουμε και να τα πάρουμε όλα από κάθε παίκτη».