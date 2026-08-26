Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα από την League Phase του Champions League και ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει καλά πως πέρα από την τακτική, η διαχείριση της πίεσης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Έτσι ο Σέρβος τεχνικός φρόντισε εν όψει της ρεβάνς με την Λέφσκι Σόφιας να αλλάξει το κλίμα γύρω από την αναμέτρηση και αντί για τα «πρέπει» της πρόκρισης να μιλήσει στους παίχτες του ήρεμα και απλά για να μια «υπέροχη βραδιά» που τους περιμένει και μια γιορτή του ποδοσφαίρου.

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