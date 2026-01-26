Κάθε δημόσια τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς έχει βαρύτητα για την ΑΕΚ και αυτή τη φορά ο Σέρβος τεχνικός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη μεσαία γραμμή, στην οποία η «Ένωση» επιδιώκει άμεση ενίσχυση.

Μετά τη σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Αστέρα , ο προπονητής τόνισε πως η απόκτηση χαφ αποτελεί εξελισσόμενη προτεραιότητα και ότι οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν ο νέος τους παίχτης να είναι στο ρόστερ, πριν από το κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Νίκολιτς περιέγραψε το προφίλ που ψάχνει: είτε έναν ήδη έτοιμο χαφ υψηλού επιπέδου, που θα μπορεί να προσθέσει άμεσα ποιότητα και να αλλάξει το παιχνίδι της ομάδας, είτε έναν νεαρό με προοπτική εξέλιξης και μελλοντικής υπεραξίας. Αν συμβεί το πρώτο, η κίνηση θα γίνει άμεσα, αν επιλέξουν την δεύτερη σκέψη, υπάρχει χρονικός ορίζοντας για μεγαλύτερη ενδοσκόπηση στις ποδοσφαιρικές αγορές και υλοποίηση της μεταγραφής ως το ερχόμενο καλοκαίρι.

