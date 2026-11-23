Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε τη φάση ανάμεσα στον Ταμπόρδα και τον Σιέλη στο ΟΑΚΑ, εκτιμώντας πως δεν έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον Αργεντινό, όπως ακριβώς αναφέρει και ο Μεσαίος στο Παίξε Μπάλα.

Ο παλαίμαχος επιθετικός τοποθετήθηκε για τη φάση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του ΟΦΗ. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο Ταμπόρδα δεν επιχείρησε να χτυπήσει τον αντίπαλό του, αλλά να απελευθερωθεί από το κράτημα και το μαρκάρισμά του.

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