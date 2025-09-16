Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κουμουρτζής

Ο Στέλιος Μανωλάς είναι ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου βετεράνων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Ο 65χρονος διεθνής άσος και από τις «ποδοσφαιρικές σημαίες» της ομάδας, εξελέγη με πανηγυρικό τρόπο στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες (15/9) στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού και Διασποράς- Μουσείο «Φιλιώ Χαϊδεμένου» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Επίσης στη γενική συνέλευση των «κιτρινόμαυρων» βετεράνων, αποφασίστηκε ως επίτιμοι πρόεδροι του Συνδέσμου, να είναι δύο από τα μέλη του Συνδέσμου, που έχουν γράψει ξεχωριστή ιστορία στην ομάδα.

Οι επίτιμοι πρόεδροι

Ο λόγος, για τον 79χρονο Γιώργο Καραφέσκο, που έμεινε στην ιστορία της ΑΕΚ ως «μπέμπης», αφού έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 18 ετών (1965) και την υπηρέτησε μέχρι το 1974, καταγράφοντας 230 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με 28 γκολ.

Ο Γιώργος Καραφέσκος, που διετέλεσε διεθνής με τις Εθνικές ομάδας, παίδων,νέων, ενόπλων και ανδρών, με την ΑΕΚ κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα (1967-68, 1970-71) και ένα Κύπελλο Ελλάδας (1965-66), ενώ ήταν μέλος της ομάδας που έπαιξε Προημιτελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1969, ενώ από ιδρύσεως του Συνδέσμου (σ.σ. επίσημα το 1992) είναι συνεχώς μέλος των διοικήσεων και συνήθως αντιπρόδρος.

Αλλά και τον 76χρονο διεθνή με τις Εθνικές ομάδες ανδρών και Νέων, Παντελή (Λάκη) Νικολάου, που έχει πάνω από μισό αιώνα προσφορά στην ομάδα.

Αρχικά ως ποδοσφαιριστής (1971-1982 αποχωρώντας στις 30 Μαΐου 1982 στην εντός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στην Καστοριά), καταγράφοντας 226 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με 26γκολ, και έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα (1977-78, 1978-79) ένα κύπελλο (1977-78) ενώ ήταν μέλος στην ομάδα που έφτασε την περίοδο 1976-77 στους «4» του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ.

Αλλά την υπηρέτησε και ως πρόεδρος (1997), που αποχώρησε ένα χρόνο μετά, αφού αποδείχτηκε, για ακόμη μια φορά, ότι ηθικοί, τίμιοι και ακέραιοι άνθρωποι με ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς όπως ο εγνωσμένης αξίας ορθοπεδικός, ουδεμία συνάφεια μπορούν να αποκτήσουν με τον δυσώδη χώρο των παραγόντων του Ελληνικού ποδοσφαίρου καθώς το τίμημα γι’ αυτούς μόνο βλαβερό μπορεί να αποδειχθεί.

Επίσης, υπηρετεί την ΑΕΚ και ως γιατρός από το 1987, μέχρι σήμερα.

Διεύρυνση του Συνδέσμου και «ευχαριστώ»

Ο Στέλιος Μανωλάς στις πρώτες του δηλώσεις, ευχαρίστησε όλους όσους παρευρέθηκαν στην γενική συνέλευση και τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

Και μεταξύ άλλων επεσήμανε:

«Στόχος των βετεράνων της ΑΕΚ με τη δράση τους, που κατά κύριο λόγο έχει φιλανθρωπικού χαρακτήρα αγώνες, είναι να διαιωνίζουμε την ιδέα της ομάδας.

Κατ’ επέκταση στόχος της νέας διοίκησης, είναι να συνεχίσει το έργο που παρέλαβε, αφού ο Σύνδεσμος έχει μια συνέχεια από ιδρύσεως του το 1988, με πρώτο πρόεδρο τον αείμνηστο Μίμη Αθανασιάδη, αλλά και τον Γιώργο Κεφαλίδη, που ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Συνδέσμου, όταν αναγνωρίστηκε επίσημα το 1992.

Επίσης, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, όπως και τη διεύρυνσή του. Άλλωστε θέση στον Σύνδεσμο, έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, που έχουν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και όχι μόνο οι επαγγελματίες.

Και φυσικά στόχος είναι να είμαστε δίπλα στην ομάδα, στηρίζοντας την με όποιο τρόπο μπορούμε. Αλλά και στα άλλα τμήματα του σωματείου, αφού η ΑΕΚ, μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παράδοση, είναι μια και αδιαίρετη».

Αυτά μας είπε ο νέος πρόεδρος των βετεράνων της ΑΕΚ, που δεν αρέσκεται στα πολλά λόγια, αλλά είναι άνθρωπος των πράξεων. Γι΄ αυτό και θεωρούμε ότι ετοιμάζει πολλά και καλά πράγματα, στην επιχείρηση ανασυγκρότησης και αναδημιουργίας του Συνδέσμου.

Τον Στέλιο Μανωλά στη νέα διοίκηση, θα πλαισιώσουν οι Λύσσανδρος Γεργαμλής, Ηλίας Ατματσίδης (σ.σ. λογικά στις θέσεις των αντιπροέδρων) Λάμπρος Γεωργιάδης (σ.σ. λογικά στη θέση του γενικού γραμματέα, που κατείχε) Δημήτρης (Τάκης) Καραγκιοζόπουλος (σ.σ. λογικά ταμίας) και Χρήστος Βασιλόπουλος, Ντανιέλ Μπατίστα ως μέλη.

Καλή επιτυχία στο έργο τους.