Η εκκίνηση του Μπαρνάμπας Βάργκα με την ΑΕΚ στη Super League δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: ο Ούγγρος επιθετικός ήρθε για να κάνει αίσθηση. Τρία γκολ στο ξεκίνημά του κάνουν τον Βάργκα αμέσως πρωταγωνιστή.

Η σύγκριση με τον Ισμαέλ Μπλάνκο είναι αναπόφευκτη καθώς τη σεζόν 2007-08 ο Αργεντινός επιθετικός είχε ξεκινήσει με δύο γκολ στο ντεμπούτο του απέναντι στον Ατρόμητο και ακόμη ένα στη δεύτερη συμμετοχή του, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βέροια. Ο Μπλάνκο χρειάστηκε τέσσερα χρόνια στην ΑΕΚ για να φτάσει τα 72 γκολ σε 169 παιχνίδια, αλλά η άμεση επιδραστικότητά του στα πρώτα ματς είχε ήδη δείξει το ένστικτο του γκολτζή.

