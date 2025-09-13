Ο Ζοάο Μάριο, έπιασε αμέσως δουλειά στα Σπάτα, κάνοντας την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ.

Ο έμπειρος Πορτογάλος χαφ, χαμογελαστός μπήκε στα αποδυτήρια είδε Ριμπάλτα, Νίκολιτς, χαιρέτησε προσωπικά έναν – έναν τους νέους του συμπαίκτες και γυμνάστηκε για πρώτη φορά, αφού πρώτα «έφαγε» καθιερωμένο… φατούρο.

Στην πρώτη του παρουσία στα Σπάτα το απόγευμα της Παρασκευής (12/9), ο 32χρονος μέσος ήταν αρκετά κεφάτος και με τους νέους του συμπαίκτες, όπως φαίνεται από τα πλάνα που ανέβασε η ομάδα στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.

Δείτε το όμορφο βίντεο της ΠΑΕ: