Αρνητική ήταν η απάντηση που έδωσε ο Ντομαγκόι Βίντα στην πρόταση που είχε στα χέρια του για να αναλάβει πόστο στο προπονητικό επιτελείο του Ζλάτκο Ντάλιτς, σύμφωνα με τα κροατικά ΜΜΕ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «χρβάτσκα» είχε προτείνει στον πολύπειρο αμυντικό της ΑΕΚ να αναλάβει ρόλο βοηθού προπονητή, εν όψει της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026, υπό την προϋπόθεση ότι ο έμπειρος οπισθοφύλακας θα έριχνε τους «τίτλους τέλους» στην καριέρα του αυτό το καλοκαίρι.

