Η ΑΕΚ φιλοξενείται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, για την 10η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Νίκολιτς, μετά τη νίκη-θρίλερ (1-0) επί του Παναιτωλικού και την εντός έδρας γκέλα (1-1) απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς, για τη League Phase του Conference League, ψάχνει σήμερα στο Ηράκλειο το τρίποντο, απέναντι σε έναν αντίπαλό που «καίγεται» για βαθμούς.

Οι Κρητικοί, οι οποίοι προέρχονται από τη βαριά ήττα στην Τρίπολη με 3-0 από τον Αστέρα, βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία και θα προσπαθήσουν να πάρουν σήμερα μία νίκη ψυχολογίας απέναντι στην «Ένωση».

Χωρίς τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο παίζει η ΑΕΚ, καθώς ο Σέρβος είναι τιμωρημένος και παρακολουθεί το ματς απο μπουθ.

Στο Παγκρήτιο βρίσκεται και ο διοικητικός ηγέτης των «κιτρινόμαυρων», Μάριος Ηλιόπουλος.

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Νέιρα, Φούντας.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Τσακαλίδης Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλλιας 4ος: Δρακίδης VAR: Τζήλος, Μπεκιάρης