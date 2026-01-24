Με μεγάλη αγωνία έζησε ο Μάριος Ηλιόπουλος το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αστέρα, βλέποντας εν τέλει την ομάδα του, έστω και με αγχωτικό τρόπο, να φεύγει νικήτρια (1-0) από το «Θ. Κολοκοτρώνης».

Ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης» βρέθηκε στο γήπεδο της Τρίπολης και, μετά το σφύριγμα της λήξης, έσπευσε στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να συγχαρεί τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του «δικεφάλου», για το σπουδαίο διπλό που πήραν στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ αγκάλιασε έναν-έναν τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολιτς, ενώ χαιρέτησε και τους φιλάθλους της ομάδας του, ευχαριστώντας τους για το γεγονός ότι με τη φωνή τους από την εξέδρα «έσπρωξαν» τον σύλλογο στο τρίποντο.