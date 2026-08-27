Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της League Phase του UEFA Champions League 2026-27 στο Μονακό και το paixebala.gr σας παρουσιάζει τις οκτώ αντιπάλους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στον δρόμο προς τα αστέρια.

Σε μία όμορφη εκδήλωση στο Μόντε Κάρλο η UEFA διοργάνωσε μία όμορφη τελετή έναρξης με ορχήστρα να παίζει τον ύμνο της διοργάνωσης, ενώ στη συνέχεια σειρά πήρε η απονομή των βραβείων της διοργάνωσης, όπου έκανε ντεμπούτο και εκείνο του «Πρότυπου ποδοσφαιριστή» το οποίο απονεμήθηκε στον αρχηγό της Παρί Σεν Ζερμέν Μαρκίνιος, για τη χειρονομία του να παρηγορήσει τους αντιπάλους του μετά τον τελικό κόντρα στην Άρσεναλ.

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