Παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΕΚ στη Μυτιλήνη.

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης κατά την άφιξη του στο νησί αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας, ενώ στην ομιλία του στην εκδήλωση ευχήθηκε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα βίας και οι κινήσεις κάτω από το… τραπέζι.

«Το 2026 εύχομαι καθόλου βία στα γήπεδα και ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι. Θέλουμε να επιστρέψουν οι οικογένειες… Έξω η βία από τα γήπεδα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάριος Ηλιόπουλος.