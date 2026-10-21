Μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ παρουσιάζει χτυπητές αδυναμίες που αν δεν διορθώσει δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Τα οκτώ γκολ που δέχθηκε από Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι είναι υπερβολικά πολλά και δεν αξίζουν στην πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Η χθεσινή νέα βαριά ήττα με 5-1 από την Μάντσεστερ Σίτι στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καταδεικνύει πως το πρόβλημα στην αμυντική λειτουργία είναι έντονο αφού δεν κατάφερε ούτε στο ελάχιστο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα.

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