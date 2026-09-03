Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την διαδικασία δήλωσης της ευρωπαϊκής της λίστας στην UEFA ενόψει της League Phase του Champions League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καταλήγει στους παίχτες που καλούνται να σηκώσουν το βάρος των υποχρεώσεων στους οκτώ αγώνες που περιμένουν την Ένωση στην διοργάνωση.

Συγκριτικά με την λίστα που είχε δηλωθεί για τις αναμετρήσεις των playoffs απέναντι στη Λέφσκι, υπάρχουν τρεις αλλαγές.

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