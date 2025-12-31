Ο Μπάρναμπας Βάργκα της Φερεντσβάρος φέρεται να είναι μια ανάσα από την μετακίνησή του στην ΑΕΚ. Παρότι η Ένωση είχε διαψεύσει το ενδιαφέρον της για τον 31χρονο φορ η «Nemzeti Sport» επιμένει και αναφέρει ότι το «deal» είναι πολύ κοντά.

Σύμφωνα με τους Ούγγρους «το μόνο που απομένει είναι οι ιατρικές εξετάσεις», την ώρα που στην ΑΕΚ δεν επιβεβαιώνουν την πληροφορία.

Ο Βάργκα πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν έχοντας 10 γκολ και 4 ασίστ σε 17 συμμετοχές στο ουγγρικό πρωτάθλημα, ενώ μέτρησε 6 γκολ και 1 ασίστ στα προκριματικά του Champions League και 4 γκολ στο Europa League!

Η «Nemzeti Sport» σημειώνει ότι η ΑΕΚ παρουσιάζεται έχει καταθέσει την πιο προχωρημένη πρόταση και τονίζει ότι η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από την Φερεντσβάρος.

Την επικείμενη πώληση του Βάργκα επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του κι ο πρόεδρος της Φερεντσβάρος Γκάμπορ Κουμπάτοφ, ο οποίος τόνισε: «Τον Βάργκα θα τον πουλήσουμε σαν τον… άνεμο. Παρότι έχει συμβόλαιο για ενάμιση χρόνο, δεν μπορούμε να του πούμε να μην πάει. Ήδη έφρασε η πρώτη προσφορά».

Το συμβόλαιό του με τη Φερεντσβάρος ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027, με την ουγγρική ομάδα να τον αποκτά το 2023 απ’ την Πάκσι έναντι 800.000 ευρώ.

Εάν το ρεπορτάζ επιβεβαιωθεί το θέμα του Βάργκα θα απασχολήσει έντονα τις επόμενες ημέρες την ΑΕΚ.