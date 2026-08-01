Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του χαφ, που όπως και ο Νίκολιτς περιμένει, βρίσκεται η ΑΕΚ. Και ο εκλεκτός του Σέρβου τεχνικού, όπως όλα δείχνουν είναι ο Μίλαν Βιτάλις

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από δημοσίευμα στην Ουγγαρία αφού σύμφωνα με είδηση της έγκυρης σελίδας «nemzetisport» οι Πρωταθλητές είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου μέσου.

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