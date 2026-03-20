Μετά την αναμέτρηση διαδικαστικού χαρακτήρα στην Νέα Φιλάδελφεια απέναντι στην Τσέλιε, η ΑΕΚ βρίσκεται και επίσημα στα προημιτελικά του Conference League. Οι πιθανότητες των «κιτρινόμαυρων» για πρόκριση στα ημιτελικά και για… κατάκτηση της πολυπόθητης κούπας.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα παλέψει με την Ράγιο Βαγιέκανο στα προημιτελικά για μια θέση στους «4» του θέσμου.

Σύμφωνα με την γλώσσα των αριθμών η ελληνική ομάδα στην μάχη της με τον σύλλογο από το Βαγιέκας δεν είναι… το φαβορί.

