Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κουμουρτζής

Μπορεί η αυλαία στη ζωή του Γιώργου Δαδίτσου, του παλικαριού, που ήταν γεμάτος ζωντάνια, ορμή και πάθος για την ζωή, να έπεσε στα 59 του χρόνια τόσο άδοξα στις 20 Αυγούστου του 2003 από πνευμονική οίδημα, όμως οι φίλοι του δεν τον ξεχνούν.

Λένε ότι ο Γιώργος, που υπηρέτησε την ΑΕΚ ως τερματοφύλακάς τη δεκαετία του ’70 και ως παράγοντάς στη διοίκηση των παλαίμαχων της, αλλά και την «Προ» ως παίκτης τη δεκαετία ’80 και γενικός αρχηγός τη δεκαετία 90, ακόμη «πετάει» στη μνήμη μας…

Έτοιμος να «καπακώσει» με τα ως «τανάλια» χέρια του τη μπάλα και να φωνάξει για ό,τι άσχημο βλέπει από τον πάγκο ως παράγοντας.

Και οι φίλοι του το πιστοποίησαν για ακόμη μια φορά, στο 23ο παιχνίδι βετεράνων Προοδευτικής-ΑΕΚ, που έγινε την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 στο Ε.Α. Κορυδαλλού, για να τιμηθεί η μνήμη του.

Οι φίλοι του Γιώργου, συγκεντρώθηκαν πάλι, και έπαιξαν «για πάρτι του» σε αγώνα που βρήκε νικητές τους γηπεδούχους με 3-1.

Οι χαιρετισμοί από Στέλιο Μανωλά και Τάσο Τζαβάρα

Το τελετουργικό ήταν λιτό. Αρχικά ο πρόεδρος των βετεράνων της ΑΕΚ Στέλιος Μανωλάς, μεταξύ άλλων επεσήμανε: «Ο Γιώργος Δαδίτστος, ήταν, είναι και θα παραμείνει στην καρδιά μας. Αρκεί να είμαστε εδώ κάθε χρόνο, όπως και τώρα, που είναι η 23η φορά που μαζευόμαστε για τον αγώνα στη μνήμη του και να του το δείχνουμε. Ο αγώνας αυτός είναι θεσμός για ν’ αποδεικνύουμε όλοι εμείς που τον ζήσαμε, ότι δεν τον ξεχνάμε. Αυτό που κάνουμε και εφέτος, και θα το κάνουμε και του χρόνου και κάθε χρόνο, αφού ο Γιώργος πρέπει να μείνει «ζωντανός» στη μνήμη μας»…

Ο Τάσος Τζαβάρας, ως πρόεδρος των βετεράνων της Προοδευτικής είπε: «Τιμούμε με αξιοπρέπεια και ευλάβεια για 23η χρόνια συνέχεια τη μνήμη του Γιώργου Δαδίτσου με την παρουσία μας σ ένα αγώνα θεσμό. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, για την ευλογημένη τιμή στη μνήμη του Γιώργου που κάνουμε και να ευχηθώ να είμαστε καλά για να τα πούμε και του χρόνου».

Συγκίνησε ο Λεωνίδας Δαδίτσος

Ο γιος του αείμνηστου Γιώργου, Λεωνίδας Δαδίτσος, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν στον αγώνα επισημαίνοντας ότι είναι πολύ σημαντικό, πως οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, πολλοί από τους οποίους ήταν φίλοι και ποδοσφαιρικά «παιδιά» του, βρίσκονται για 23η φορά, να τιμήσουν τη μνήμη του.

«Έχουν περάσει τόσα χρόνια, όμως εσείς με τη δράση σας και αυτό τον αγώνα, κρατάτε ζωντανή τη μνήμη του πατέρα μου και σας ευχαριστώ» είπε μεταξύ άλλων.

Επίσης ο βετεράνος παράγοντας των «βυσσινί» Νίκος Γιδάκος, που επί σειρά ετών συνεργαζόταν με τον Γιώργο Δαδίτσο, τόνισε ότι δεν υπάρχουν τα 23 χρόνια απουσίας του, αφού ο Γιώργος, είναι πάντα στη μνήμη μας και φαίνεται σαν χθες, ότι τον είδαμε για τελευταία φορά…

Ο αγώνας διαφήμιση και η συμμετοχή του Λάκη Νικολάου Ο αγώνας που ακολούθησε, στην έναρξη του οποίου κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή από τον διαιτητή Αντώνη Τόγια, ήταν διαφήμιση.

Οι 35 ποδοσφαιριστές που έδωσαν «παρόν» στο αγωνιστικό μνημόσυνο, για τον «αετό», υποχρέωσαν σε περιπλάνηση της θύμησης τους περίπου 300 θεατές και συγκίνησαν με τις ενέργειές τους, ενώ ο εκλέκτορας των «κιτρινόμαυρων» Τάκης Καραγκιοοζόπουλος, με βάση το υλικό που είχε στη διάθεσή του, έκανε πολύ καλή διαχείριση.

Συγκίνηση προκάλεσε και η συμμετοχή του Λάκη Νικολάου στον αγώνα

Ο επίτιμος πρόεδρος των βετεράνων της ΑΕΚ, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, άργησε να έρθει στον Κορυδαλλό. Όμως ο 76χρονος άσος όταν έφτασε, φόρεσε τη φανέλα με το «νούμερο 5» στην πλάτη και αγωνίστηκε στο β΄ ημίχρονο, ενθουσιάζοντας με την απλότητα στο παιχνίδι του και τις απέριττες κινήσεις.

Επίσης ο Λεωνίδας Δαδίτσος, που αγωνίστηκε με τους «κιτρινόμαυρους» για τη μνήμη του πατέρα του, και ήταν συγκινητικός,

Όπως συγκινητικός ήταν και ο 72χρονος δεξιός μπακ της Προοδευτικής Βασίλης Ιωαννίδης, που αγωνίζεται με σφρίγος εφήβου και έκανε μέχρι και τάκλιν στον επιτελικό μέσο της ΑΕΚ και ζογκλέρ για τις ενέργειές του, Ιβαν Ρούσεφ.

Θαυμασμό επίσης προκάλεσαν και οι ενέργειες των κεντρικών αμυντικών της ΑΕΚ, Ανδρέα Θεοδωρόπουλου και Λυσάνδρου Γεωργαμλή, που ειδικά στο α΄ ημίχρονο, έμοιαζαν απροσπέλαστο τοίχος.

Όπως και του αεικίνητου τρεχαλατζή Ηλία Κυριακίδη, που σε όλη τη διάρκεια του αγώνα «έτρωγε» τα χιλιόμετρα με το κουτάλι, βοηθώντας τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά από τον άξονα.

Άξιοι αναφοράς και οι φιλότιμοι ακραίοι αμυντικοί Σεραφείμ Σοφιανίτης, Δημήτρης Ζήσης και Χρήστος Λουκίνας, με τον τελευταίο να μετατρέπεται πολλές φορές σε εξτρέμ για να βοηθήσει στις από αριστερά επιθέσεις των «κιτρινόμαυρων».

Λόγος ακόμη και για τον Μάρκο Μυλωνά, που βοήθησε μεσοεπιθετικά, αλλά και για τον αειθαλή Μιχάλη Πυθαρούλη, που χρησιμοποιήθηκε στο β΄ ημίχρονο.

Και τέλος για τον σκόρερ της ΑΕΚ Βασίλη Πλιάτσικα, που εάν ήταν περισσότερο προσεχτικός θα είχε σκοράρει και άλλες φορές, αλλά και τον μόνιμο σκόρερ των «κιτρινόμαυρων» Λάμπρο Γεωργιάδη, που έστειλε δύο φορές τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά υποδείχτηκε σε θέση οφ-σαιντ.

Στο ενεργητικό του ποτριέρο Σωτήρη Μπούγλα, που δεν ευθύνεται για τα γκολ που δέχτηκε η εντυπωσιακή του επέμβαση στο 24΄στο σουτ του Δασκαλάκη.

Οι γηπεδούχοι τα γκολ και οι φάσεις

Όσον αφορά στους γηπεδούχους, για ακόμη ένα αγώνα απέδειξαν ότι είναι πολύ καλό σύνολο. Και ειδικά στο β΄ ημίχρονο, όταν μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, οι ηλικιακά «νεότεροι» και κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ, αξιοποιώντας και την αστοχία των «κιτρινόμαυρων».

Εκτός από τον Ιωαννίδη, για τον οποίο γράψαμε πιο πάνω, άξιοι αναφοράς, ο δεξιός εξτρέμ Βαγγέλης Χατζής, που πέτυχε δύο γκολ, ο αειθαλής Στέφανος Αταγιάν , που με τους Τσαγκαβέλη και Δασκαλάκη, έκαναν πολύ δουλειά στο κέντρο, ο Καλαμάρας, που στο β ημίχρονο έμοιαζε αμυντικός ογκόλιθος και Ξανθόπουλος, Ναστόπουλος, Θεολόγου, που παραμένουν σταθερές αξίες με τη μεστή και ουσιώδη αγωνιστική τους προσφρορά. Και φυσικά ο Τζαβάρας, ο οποίος στο γκολ που πέτυχε, απέδειξε ότι παρά τα χρόνια που πέρασαν «μιλάει» ακόμη στην μπάλα.

Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν στο σκορ (14΄) με πλασε του Βασίλη Πλιάτσικα, που αξιοποίησε μπαλιά διαβήτη του Ηλία Κυριακίδη. Οι «βυσσινί» ανέτρεψαν το σκορ με τα δυνατά σουτ του Βαγγέλη Χατζή (46΄ και 54΄) και επισφράγισαν τη νίκη του στο 78΄ με ευθύβολο γωνιακό σουτ έξω από την περιοχή του Τάσου Τζαβάρα.

Στις αξιοσημείωτες φάσεις η κεφαλιά του Ναστόπουλου στο δοκάρι (17΄) και το ανεπανάληπτο τετ-α-τετ του Ρούσεφ (69΄) , που δεν κατάφερε να αξιοποιήσειi πάσα του Πλίάτσικα, σουτ του οποίου στο 9΄ και το 21΄αποκρουσε ο Κωστούλας, ενώ στο 64 ο Μουράτογλου με εντυπωσιακή εκτίναξη απόκρουσε δυνατό βόλε του κυνηγού της ΑΕΚ. Διαιτητές ήταν οι Αντώνης Τόγιας, Βασίλης και Γιώργος Καρακίτσος

Συνθέσεις και παρουσίες

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΕΚ (Εκλέκτορας Δ. Καραγκιοζόπουλος): Σ. Μπούγλας, Σ. Σοφιανίτης, Λ. Γεωργαμλής, Α. Θεοδωρόπουλος, Δ. Ζήσης, Η. Κυριακίδης, Β. Πλιάτσικας, Ι. Ρούσεφ, Μ. Μυλωνάς, Λ. Δαδίτσος, Λ. Γεωργιάδης (αρχική) Λ. Νικολάου, Χρ. Λουκίνας, Μ. Πυθαρούλης, Χρ. Βερβέρης.

Με την αποστολή ήταν παρόντες και οι Γιώργος Καραφέσκος, Γιώργος Κεφαλίδης, Χρήστος Βασιλόπουλος, Παναγιώτης Παπαθεωδώρου, Παναγιώτης Στυλιανόπουλος, Μανώλης Κώττης, Γιώργος Νεστορίδης, Στέφανος Καλιντέρογλου, Κοσμάς Πεσιρίδης. Να σημειώσουμε επίσης την παρουσία του παλαίμαχου διεθνή άσου του Παναθηναϊκού, Τότη Φυλακούρη, που είναι αυτάδελφος με τον Κοσμά Πεσιρίδη.

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ (Εκλέκτορες Τσαγκαβέλης-Τζιαμαλής): Π. Κωστούλας, Β. Χατζής, Β. Ιωαννίδης, Γ. Προβατάς, Κ. Κουμεντάκος, Ν. Δασκαλάκης, Σ. Τσαγκαβέλης, Η. Ναστόπουλος, Πασολάρι, Σ. Αταγιάν, Β Ξανθόπουλος (αρχική) Σ. Βογιατζής, Βλ. Κοπανίδης, Αναγνώστου, Θεολόγου, Μπαριάμογλου, Καλαμάρας, Αλαμανής, Κοπανίδης, Χατζηϊωάννου, Μουράτογλου, Β. Γούνης Τ. Τζαβάρας.

Στις παρουσίες στον αγώνα, να σημειώσουμε μεταξύ άλλων του Κώστα Δαδίτσου και του παλαίμαχου διεθνή άσου του Παναθηναϊκού, Τότη Φυλακούρη, που είναι αυτάδελφος με τον Κοσμάς Πεσιρίδη.

Άλλωστε ξεκίνησαν μαζί την ποδοσφαιρική τους καριέρα την δεκαετία του 1960, από τις αλάνες της Αργυρούπολης, πριν ο πρώτος πάει το 1966 στον Παναθηναϊκό και ο δεύτερος το 1968 στην ΑΕΚ και φτάσουν στο σημείο να φορέσουν μεταξύ άλλων και τη φανέλα με το εθνόσημο.

Και ακόμη παρόντες ο πρώην διοικητικός παράγοντας της Προοδευτικής Νίκος Γιδάκος, αλλά και ο επίτιμος πρόεδρος των «βυσσινί» βετεράνων Μιχάλης Παρασχάκης. Και του χρόνου παιδιά, με υγεία για να τιμήσουμε όλοι τον «αετό», που έχουμε στην καρδιά μας….