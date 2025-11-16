Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κουμουρτζής

Το σκοπό ύπαρξης και λειτουργίας του, θα πιστοποιήσει για ακόμη μια φορά αύριο (17/11), ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Αφ΄ ενός μεν θα δώσει αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα στη Λιβαδειά και αφ΄ ετέρου, με κίνηση που πιστοποιεί, ότι βαδίζει σε νέους δρόμους με στόχους και όραμα, θα τελέσει τρισάγιο στο μνήμα του Μανώλη Παπαδόπουλου που βρίσκεται στην κωμόπολη Μάζι.

Μια κίνηση βαθιά συναισθηματική, που ξεφεύγει από τον καθαρά αγωνιστικό σκοπό λειτουργίας τους και φανερώνει, ότι οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, δεν ξεχνούν τους συμπαίκτες τους.

Να θυμίσουμε, ότι τελευταία φορά που οι βετεράνοι άσοι της ΑΕΚ, ως Σύνδεσμος, είχαν κάνει παρόμοια κίνηση, ήταν το 2007, όταν πριν τον αγώνα που έδωσαν στο Σκουροχώρι Ηλείας, είχαν κάνει τρισάγιο στο μνήμα του πρώην αντιπροέδρου της ΑΕΚ Κώστα Σκούρα.

Επικεφαλής μάλιστα σ’ εκείνο το προσκύνημα, ήταν οι τρείς αείμνηστες «σημαίες» της ομάδας, οι Κώστας Νεστορίδης, Μίμης Παπαϊωάννου και Στέλιος Σεραφείδης.

Στέλιος Μανωλάς: Ιερό μας χρέος

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων ΑΕΚ, Στέλιος Μανωλάς, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία που πήρε η Διοίκηση γι΄ αυτή της την κίνηση ανέφερε: «Είχαμε ιερό χρέος, απέναντι στον συμπαίκτη και φίλο μας Μανώλη Παπαδόπουλο, που έφυγε τόσο απρόσμενα και πρόωρα στα 57 του χρόνια και με περίεργο τρόπο από τη ζωή, να κάνουμε κάτι για τη μνήμη του. Αποφασίσαμε λοιπόν, πριν τον αγώνα, που θα δώσουμε στη Λειβαδιά να επισκεφτούμε ως Σύνδεσμος με όλα τα παιδιά, που θα συμμετέχουν στην αποστολή για τη Λειβαδιά, την τελευταία κατοικία του Μανώλη. Να ανάψουμε ένα κεράκι στη μνήμη του και να τελέσουμε Τρισάγιο. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Για να πιστοποιήσουμε ότι δεν τον ξεχνάμε. Ότι τον κουβαλάμε στη μνήμη μας και θα μας μείνει αξέχαστος, αφού, εκτός του ότι ήταν πολύ καλό παιδί, είχε προσφέρει πολλά, τόσο στην ομάδα, όσο και στους παλαίμαχους. Και μετά το Τρισάγιο, θα πάμε, στο Δημοτικό Γήπεδο της συνοικίας “Ζαγαράς” της Λιβαδειάς, για τον αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα με τους βετεράνους του Λεβαδειακού».

Γιάννης Μαρτιναίος: «Ευχαριστούμε την ΑΕΚ»

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Λεβαδειακού Γιάννης Μαρτιναίος, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Για τον σπουδαίο φιλικού χαρακτήρα αγώνα, που θα δώσουμε με την ΑΕΚ, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, και έχει ως σκοπό την ενίσχυση των εσόδων μας για την ολοκλήρωση του ποδοσφαιρικού μας Μουσείου, θέλω, αφ΄ενός μεν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους βετεράνους της «Ένωσης» γιατί έρχονται στη Λιβαδειά. Και από εκεί και πέρα, να επισημάνω ότι τις προσπάθειες των ανθρώπων του Σωματείου Βετεράνων – Παλαίμαχων Λεβαδειακού στηρίζουν ο Δήμος Λεβαδέων, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Π.Α.Στ.Ε.), το Επιμελητήριο Βοιωτίας, το παράρτημα Λιβαδειάς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και φυσικά η Π.Α.Ε. “Α.Π.Ο. Λεβαδειακός”. Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από την διεξαγωγή του φιλικού θα διατεθούν για την συντήρηση και την επάνδρωση του Μουσείου του Λεβαδειακού. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών του Σωματείου Παλαίμαχων, που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεσμών με την τοπική κοινωνία και στην προώθηση του αθλητισμού και του πολιτισμού στη Βοιωτία»

«Ο αθλητισμός ενώνει – η ιστορία συνεχίζεται».

Ο αγώνας, που αναμένεται να προσελκύσει φίλους του ποδοσφαίρου από ολόκληρη την περιοχή, θα ξεκινήσει στις 3:00 μ.μ., με το σύνθημα της ημέρας να είναι: «Ο αθλητισμός ενώνει – η ιστορία συνεχίζεται».

Στην αποστολή του Λεβαδειακού αναμένεται μεταξύ άλλων να συμμετέχουν οι Μαχαίρας, Καραμπάτσος, Κακοσαίος, Βλαχόπουλος, Α. Γκουλής, Λούλος, Μαρτιναίος, Ζώης, Ν. Γκουλής, Μαγγίνας, Λουκίνας, Κεφαλάς, Λαζάρου, Μαντουλίδης, Αναγνωστάκος, Τζοτζόλης, Ζέρκουλης

Η αποστολή της ΑΕΚ

Την αποστολή των Βετεράνων της ΑΕΚ, που θα αναχωρήσεις στις 12:00 από τη Νέα Φιλαδέλφεια, θα αποτελέσουν οι Στέλιος Μανωλάς, Λύσσανδρος Γεωργαμλής, Τάκης Καραγκιοζόπουλος Λάμπρος Γεωργιάδης (σ.σ. είναι και μέλη στη Διοίκηση) Γεώργιος Καραφέσκος, Ιβαν Ρούσεφ, Ηλίας Κυριακίδης, Χρήστος Αραβίδης, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, Χάρης Κοπιτσής, Ντανιέλ Μπατίστα, Βασίλης Πλιάτσικας, Χρήστος Λουκίνας, Μάρκος Μυλωνάς, Παναγιώτης Στυλιανόπουλος, Ιωάννης Μαγγίνας, Λεωνίδας Δαδίτσος, Δημήτρης Ζήσης, Σεραφείμ Σοφιανίτης, Παναγιώτης Παπαθεοδώρου, Χριστόφορος Βερβέρης, Γιώργος Νεστορίδης, Εμμανουήλ Κώτης, Απόστολος Τόσκας, Γιώργος Βλαντής, Σταύρος Λέτσας, Μιχάλης Πιθαρούλης, Στέφανος Πορφύρης, Σωτήρης Μπούγλας, Μιχάλης Παυλής, Ευάγγελος Μάκος, Κοσμάς Πεσιρίδης.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι στην εκδήλωση θα δώσει το παρόν και ο Μιχάλης Κασάπης, που κατάγεται από την περιοχή, και θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με πρώην συμπαίκτες του.