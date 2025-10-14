Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας απάλλαξε με απόλυτη ομοφωνία τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, αναφορικά με τη θραύση υαλοπίνακα σε δημοσιογραφικό θεωρείο του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια του αγώνα της Super League με την Κηφισιά (5/10).

Ο ίδιος εμφανίστηκε το πρωί αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση της Επιτροπής, συνοδευόμενος από τον νομικό εκπρόσωπο της ΠΑΕ, Χάρη Γρηγορίου, δίνοντας προσωπικό βάρος στην υπόθεση. Η αναφορά της ΔΕΑΒ στο «φαινόμενο βίας» στην κλήση του τον είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα, γεγονός που τον ώθησε να τοποθετηθεί ο ίδιος, εκφράζοντας τη σαφή αντίθεσή του και την ευαισθησία του απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Εξάλλου, είχε προηγηθεί και επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Κατά την ακρόαση, η ΔΕΑΒ αποδέχθηκε πλήρως τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν, σύμφωνα με τα οποία το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα μιας άτυχης στιγμής στο πλαίσιο πανηγυρισμού, χωρίς πρόθεση πρόκλησης ζημιάς ή έντασης. Και τα 5 μέλη της Επιτροπής, λοιπόν, έκριναν βάσιμες τις αιτιάσεις και αποφάσισαν ομόφωνα την απαλλαγή του Προέδρου της ΑΕΚ.

Ιδού και η σχετική ανακοίνωση:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Με την υπ’ αριθμό 30/2025 Απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις Εκθέσεις της Αστυνομίας, των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ και της διοργανώτριας αρχής, συνεκτιμωμένων και των εξηγήσεων που έδωσε ο ίδιος, αποφάσισε την μη επιβολή διοικητικής κύρωσης στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, αναφορικά με τη θραύση υαλοπίνακα στο δημοσιογραφικό θεωρείο του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 05/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΕ ΑΕΚ, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.