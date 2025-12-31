Η ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» αναφέρει ότι ο Γεράσιμος Μήτογλου κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τη Σαμπντόρια και αναμένεται να ενταχθεί στην ιταλική ομάδα από τις 3 Ιανουαρίου.

Όπως σημειώνεται ο Έλληνας αμυντικός θα λύσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ και, θα μετακομίσει στην Ιταλία ως ελεύθερος παίκτης.

Ο Μήτογλου ήταν εκτός των σχεδίων του Μάρκο Νίκολιτς από την αρχή της σεζόν, χωρίς εμφανίσεις ή συμμετοχή στην προπόνηση της πρώτης ομάδας.

Είχε καταθέσει αγωγή ζητώντας τη λύση του συμβολαίου του, επικαλούμενος προσβολή της προσωπικότητάς του, ενώ η ΑΕΚ είχε κάνει παρόμοια νομική κίνηση.

Μετά από μια περίοδο αναμονής και διαβουλεύσεων, οι δύο πλευρές φαίνεται να βρίσκονται στη διαδικασία επίτευξης συμβιβαστικής λύσης, επιτρέποντας την αποχώρηση του παίκτη.