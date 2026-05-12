Η ΑΕΚ είχε κάνει τα επίσημα εγκαίνια του γηπέδου της δύο χρόνια νωρίτερα κόντρα σε μια ομάδα από την Ισπανία, τη Μπαρτσελόνα.

Και στις 12 Μαΐου, φιλοξενούσε σε φιλικό αγώνα μια άλλη ομάδα από την Ισπανία. Τη Βασίλισσα της Ευρώπης Ρεάλ, του Φέρεντς Πούσκας, η οποία είχε κατακτήσει τα πέντε πρώτα Κύπελλα Πρωταθλητριών από το 1956 έως το 1960 και που έμελλε να κατακτήσει και το έκτο το 1966.

Και το παιχνίδι εκείνης της ηλιόλουστης μέρας του 1965, έμεινε στην ιστορία.

