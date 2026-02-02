Λίγο μετά τους «μύδρους» που εξαπέλυσε, με την επίσημη ανακοίνωσή της, στην οποία καταγγέλλει τον Ντάνι Μάκελι, κάνοντας λόγο για σχέση του Ολλανδού με τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ και κατ’ επέκταση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσιοποίησε ένα βίντεο με τα 21 σοβαρά λάθη εις βάρος της, τα οποία, όπως τονίζει, έφεραν ωμή αλλοίωση αποτελέσματος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η θέση της ΑΕΚ και το βίντεο:

«Η σφαγή της ΑΕΚ με 21 χτυπήματα – Το «μακελειό» από… τον Μάκελι με κάθε λεπτομέρεια. Όπως προαναγγέλθηκε στην από 19.33′ σήμερα ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της, παραθέτουμε βίντεο με τις 21 συνολικά σοβαρές λάθος διαιτητικές αποφάσεις σε βάρος της ΑΕΚ, με αποκορύφωμα το πέναλτι – εφεύρεση που της στέρησε την καθαρή νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό».