Ανακοίνωση εξέδωσε η ΑΕΚ μετά την απαλλαγή της στην υπόθεση Λανουά. Η Ένωση δικαιώθηκε για την πειθαρχική δίωξη που της είχε ασκηθεί για το περιστατικό με τον Στεφάν Λανουά στην «OPAP Arena», καθώς το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο αποφάσισε να την Ένωση από οποιαδήποτε κατηγορία.

Μάλιστα, η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία σχολίασε τόσο την απόφαση όσο και τη δίωξη που της ασκήθηκε μετά το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ για τη Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ:

«Την τελευταία εβδομάδα η ΠΑΕ ΑΕΚ επέλεξε πλην της αυτονόητης τοποθέτησης της μετά την λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, να μην μιλήσει δημόσια και να κινηθεί θεσμικά όπως πάντα.

Όσοι αυτοπροσδιορίστηκαν ως αντίδικοι της ηττήθηκαν κατά κράτος. Τώρα ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ».

Πάντως, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League επέβαλε πρόστιμο 9.500 ευρώ στην ΠΑΕ ΑΕΚ, για το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (20/10) με τον ΠΑΟΚ.

Σε άλλες υποθέσεις που εκδικάστηκαν σήμερα, η αθλητική δικαστής επέβαλε στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ατρόμητος, Γιώργο Σπανό, ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρας και στα αποδυτήρια για διάστημα 15 ημερών, εξαιτίας της συμπεριφοράς του στον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Με πρόστιμο 1.000 ευρώ τιμωρήθηκαν ο Άρης για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΛ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και η Κηφισιά για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Α.Α.