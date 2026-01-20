Ο Μόουζες Οντουμπάτζο αφήνει το ελληνικό πρωτάθλημα και την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο με τη φανέλα της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με ΜΜΕ του νησιού ο 32χρονος Άγγλος δεξιός μπακ έχει συμφωνήσει σε όλα με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος και αναμένεται να ταξιδέψει στη Λευκωσία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Οντουμπάτζο αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από την Ένωση με μεταγραφή από τον Άρη. Συνολικά έπαιξε 24 φορές με τα κιτρινόμαυρα και πέτυχε ένα γκολ, αυτό απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την περσινή σεζόν που έδωσε πρόκριση στην ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.