Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση περιμένει να προσθέσει τρεις πόντους στην πανίσχυρη έδρα της, προκειμένου να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού και να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση.

Η Ένωση μπορεί να βρεθεί στον πόντο από την κορυφή αν οι πράσινοι χάσουν στο Καραϊσκάκη, και να καλύψουν το χαμένο έδαφος με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους διεθνείς να επιστρέφουν σταδιακά στα Σπάτα και κάνει τα πλάνα του, προκειμένου να καταλήξει στις τελικές επιλογές για την ενδεκάδα.

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