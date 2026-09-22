Ο Μίλαν Βιτάλις αναδείχτηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Ουγγαρία για την περσινή σεζόν, καθώς με τις εμφανίσεις του οδήγησε την Γκιορ στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο 24χρονος διεθνής μέσος αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης του ουγγρικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025-26, σε ψηφοφορία που συμμετείχαν οι αρχηγοί και οι προπονητές των ομάδων των δύο πρώτων κατηγοριών, καθώς και τα μέλη της ουγγρικής ομοσπονδίας.

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