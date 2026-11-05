Ο Καμερουνέζος διεθνής στόπερ της ΑΕΚ, Αρόλντ Μουκουντί, κέρδισε τη ψηφοφορία της Super League και αναδείχθηκε «Player of the Month» του Αυγούστου, του τρίτου μήνα της νέας σεζόν.

Δεύτερος ήταν ο Ζότα Σίλβα του Ολυμπιακού και τρίτο ο Σόρια του Ηρακλή. Πιο πίσω έμεινα ο Ντέσερς του Παναθηναϊκού, ο Φαμπιάνο του Άρη, ο Κουρμινόφσκι της Καλαμάτας και ο Πόμπο της Κηφισιάς Tutu Deals.

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