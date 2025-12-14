Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1), στο Αγρίνιο το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναιτωλικό και την ΑΕΚ, οι οποίοι αναμέτρωνται, για την 14η αγωνιστική της Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το θριαμβευτικό πέρασμά τους από τη Σαμψούντα (2-1 με ανατροπή επί της Σαμσουνσπόρ) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League αντιμετωπίζουν το συγκρότημα του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος έχει αναμορφώσει τους «κυανοκίτρινους».

O Mάρκο Νίκολιτς στο σημερινό ματς αποφάσισε να δώσει για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα φανέλα βασικού στον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Πιο συγκεκριμένα η ΑΕΚ παρατάχθηκε με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια και τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράις να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας.

Οι Μαρίν μαζί με τον Πινέδα βρίσκονται στα χαφ, με τους Λιούμπισιτς, Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο να είναι πίσω από τον Γιόβιτς.

Δοκάρι είχε στο 10ο λεπτό η ΑΕΚ, μετά από σέντρα-σουτ του Λιούμπιτσιτς.

Παναιτωλικός-ΑΕΚ 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παναιτωλικός: Τσάβες, Γκαρσία, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Μίχαλακ, Σμυρλής, Ματσάν, Άλεξιτς

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Φιλίπε Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης, Τέταρτος: Κατσικογιάννης, VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης