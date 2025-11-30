Διαφήμιση του ποδοσφαίρου ήταν το αθηναϊκό clasico ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, στο οποίο η «Ένωση» πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 3-2 την Κυριακή στη Λεωφόρο, για την 12η αγωνιστική της Super League.

Mεγάλος πρωταγωνιστής των «κιτρινόμαυρων» ήταν ο Γιόβιτς, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ ( 16′, 45+2′ πεν., 90+3′ πεν.), χαρίζοντας το πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του Νίκολιτς, η οποία κατάφερε να διατηρηθεί στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, την ώρα που το συγκρότημα του Μπενίτεθ κοιτάζει πλέον την κορυφή από το -13 (σ.σ.: έχει ένα ματς λιγότερο).

Συγκλονιστικό σε εξέλιξη ήταν το ντέρμπι των δύο ομάδων, στο οποίο η ΑΕΚ απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο μέρος, ενώ το «τριφύλλι» είχε αποτύχει να ισοφαρίσει νωρίτερα με πέναλτι (απέκρουσε ο Στρακόσα την εκτέλεση του Σφιντέρσκι).

Οι «πράσινοι», έστω και με 10, λόγω της αποβολής του Τουμπά, μείωσαν στο 71 και στο 90′ έφτασαν στην ισοφάριση σε 2-2, ενώ νωρίτερα είχαν αποκατασταθεί οι αριθμητικές ισορροπίες (αποβλήθηκε στο 85′ ο Μαρίν), με τον Γιόβιτς όμως να διαμορφώνει το τελικό σκορ με νέο πέναλτι στο 90+3′, σε μία φάση που αρνητικοί πρωταγωνιστές ήταν οι Πάλμερ-Μπράουν και Ντραγκόφσκι.

Ο αγώνας

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε σχηματισμό με τρεις στην άμυνα (3-4-2-1), προχωρώντας σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στη Στουρμ Γκρατς, με τους Γέντβαϊ, Σιώπη και Τσιριβέγια να επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα.

Στον αντίποδα ο Μάρκο Νίκολιτς σε σχέση με το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα προχώρησε σε τρεις αλλαγές στον σχηματισμό της ομάδας του (4-2-3-1), οι δύο εκ των οποίων αναγκαστικές.

Πιο συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με τον Ντραγκόβσκι κάτω από τα γκολπόστ και τους Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά να συνθέτουν την τριάδα στην άμυνα. Ο Καλάμπρια ήταν ο δεξιός μπακ-χαφ, ο Ζαρουρί ο αριστερός, ενώ οι Σιώπης και Τσιριβέγια αγωνίστηκαν στον άξονα, με τους Μπακασέτα-Τετέ να είναι πίσω από τον προωθημένο Σβιντέρσκι.

Από τη μεριά της η ΑΕΚ αγωνίστηκε με τον Στρακόσα στην εστία της και τους Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί και Πήλιο στην άμυνα.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ξεκίνησαν ο Μάνταλος με τον Πινέδα και τον Ζοάο Μάριο, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιόβιτς, ήταν οι Καλοσκάμης και Γκατσίνοβιτς!

Η ΑΕΚ, προσπάθησε να ελέγξει το τέμπο του αγώνα έχοντας «γεμάτο» άξονα και πάντοτε δύο παίκτες σε χαμηλά μέτρα για να «σπάνε» το πρέσινγκ του Παναθηναϊκού, που προσπάθησε να πιέσει πολύ ψηλά απ’ την αρχή.

Στο 9’ σε μία καλή επιθετική ανάπτυξη για την ΑΕΚ, ο Τουμπά έκοψε τον Γκατσίνοβιτς πριν εκτελέσει, ενώ στο 13’ οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους στον αγώνα με ένα σουτ του Ζαρουρί που πρόλαβε να κόψει ο Ρέλβας ενώ είχε πορεία προς το τέρμα.

Στο 16’ η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ όταν μετά από εξαιρετική «κομπίνα» ο Ρότα έβγαλε πολύ ωραία σέντρα κι ο Γιόβιτς -που καλυπτόταν από τον Γεντβάι- που ήρθε απ’ την πίσω ζώνη, με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0.

Στο 25’ ο Τετέ κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Πήλιου, με τον VAR Γιόχαν Πφέιφερ να καλεί τον διαιτητή Ρόμπερτ Σρέντερ για on field review και τον τελευταίο να «δείχνει» την άσπρη βούλα.

Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση στο 28’, αλλά «νικήθηκε» απ’ τον Στρακόσια (δεύτερη επέμβαση σε πέναλτι φέτος) ο οποίος απέκρουσε με τα πόδια το άσχημα χτυπημένο πέναλτι του Πολωνού φορ, που σε δεύτερη σερί εκτέλεση μετά το Μάλμε.

Στο 45′ ο Γιόβιτς ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Τουμπά με τον Σρέντερ να δίνει πέναλτι αυτή τη φορά για την Ένωση.

Ο… παθών έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα και, με μία εκτέλεση «αλά Πανένκα», έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διπλασιάζοντας τα τέρματα των «κιτρινόμαυρων», σε ένα διάστημα που το «τριφύλλι» πίεζε για την ισοφάριση.

Με δύο αλλαγές επέστρεψε στο γήπεδο η ΑΕΚ για το β’ ημίχρονο, με τον Μάριν να αντικαθιστά τον Μάνταλο, που αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και τον Πενράις να παίρνει τη θέση του Πήλιου.

Στο 64’ από νέο λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού (σε κακή πάσα του Πάλμερ-Μπράουν), ο Γκατσίνοβιτς πρόλαβε να βγει μπροστά απ’ τον Τουμπά, ο οποίος τον ανέτρεψε κι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο για να μειώσει στο 71’ με τον Τετέ. Από σέντρα του Ζαρουρί, ο Τετέ σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και πήρε την κεφαλιά προς τα μέσα, την ώρα που ο Στρακόσια γλίστρησε και είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του για το «πράσινο» 1-2.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει αν και με παίκτη λιγότερο και στο 76’ έχασε τρομερή ευκαιρία για να ισοφαρίσει όταν από χαμηλή σέντρα του Κώτσιρα, ο Τσέριν πλάσαρε με τη μία λίγο άουτ.

Στο 85’ έμεινε και η ΑΕΚ με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Μαρίν με δεύτερη κίτρινη, με τον Μπενίτεθ να περνάει στο γήπεδο και τον Ντέσερς και να πηγαίνει για το all in στο φινάλε του αγώνα.

Τρία λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Πάντοβιτς δεν απείλησε τον Στρακόσια, ενώ στο 90’ ήρθε το γκολ της ισοφάρισης απ’ τον Φίλιπ Τζούριτσιτς. Από ωραίο συνδυασμό των «πράσινων» και πάσα του Πάντοβιτς, ο Τζούριτσιτς με ωραίο πλασέ ισοφάρισε σε 2-2.

Η χαρά των γηπεδούχων όμως κράτησε για μόλις δύο λεπτά. Κι αυτό γιατί στο 90+2′ η ΑΕΚ κέρδισε νέο πέναλτι όταν από τεράστια ασυνεννοησία των Ντραγκόφσκι και Πάλμερ-Μπράουν, ο Κοϊτά μπήκε «σφήνα» στη φάση, τσίμπησε την μπάλα και κέρδισε πέναλτι.

Ο Γιόβιτς ανέλαβε και πάλι την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για την ΑΕΚ, ολοκληρώνοντας ένα τρομερό προσωπικό χατ-τρικ, σ’ ένα ντέρμπι με φινάλε ακατάλληλο για… καρδιακούς.

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3

Γκολ: 16′, 45+2′ πεν., 90+3′ πεν. Γιόβιτς (ΑΕΚ), 71′ Τετέ (Παναθηναϊκός), 90′ Τζούριτσιτς (Παναθηναϊκός)

Κίτρινες: Πήλιος (ΑΕΚ), Γκατσίνοβιτς (ΑΕΚ), Καλάμπρια (ΑΕΚ), Τουμπά (Παναθηναϊκός), Μάριν (ΑΕΚ), Πάλμερ-Μπράουν (Παναθηναϊκός), Τζούριτσιτς (Παναθηναϊκός)

Κόκκινες: 64′ Τουμπά (Παναθηναϊκός), 85′ Μάριν (ΑΕΚ)

Δοκάρια:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι – Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά – Καλάμπρια (62′ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί – Τετέ, Μπακασέτας (62′ Τζούριτσιτς) – Σφιντέρσκι (62′ Τσέριν)

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο (81′ Περέιρα), Καλοσκάμης (62′ Κοϊτά), Γιόβιτς.

Διαιτητής: Σρέντερ Βοηθοί: Φόλτιν, Πέτερσεν 4ος: Ματσούκας VAR: Πφάιφερ, Ζαμπαλάς.