Με γκολ συστήθηκε στο κοινό της ΑΕΚ ο Λούκα Γιόβιτς.

Ο Σέρβος διεθνής φορ μπήκε ως αλλαγή στην παράταση του αγώνα ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού και χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα, γράφοντας το τελικό 3-1 υπερ της ομάδας του Νίκολιτς.

Μία μέρα μετά την αναμέτρηση με την ομάδα της Κύπρου, ο 27χρονος φορ ανέβασε ένα πανηγυρικό ποστάρισμα στα social media,με ένα κολάζ φωτογραφιών από το ντεμπούτο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα, γράφοντας:

«Το πρώτο από τα πολλά, πάμε στον επόμενο γύρο».