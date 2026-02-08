Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Νovasports Prime) στις Σέρρες το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό, για την 20η αγωνιστική της Super League.

Ο Βάργκα, με το δεύτερο γκολ του στο ελληνικό πρωτάθλημα, έλυσε στο 55′ τον γόρδιο δεσμό για την Ένωση

Ο Ούγγρος φορ, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν από τα αριστερά, πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και την έστειλε στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Νίκολιτς.

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-1

Γκολ: 55′ Βάργκα (ΑΕΚ)

Κίτρινες: Φέλτες (Πανσερραϊκός), Πένραϊς (AEΚ), Πινέδα (ΑΕΚ)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα, Δοϊρανλής, Ριέρα, Μασκανάκης, Τεϊσέιρα.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Πένραϊς (46′ Πήλιος), Κοϊτά, Πινέδα (54′ Μάνταλος), Μαρίν, Ελίασον, Βάργκα, Ζίνι.

Διαιτητής: Τζήλος Βοηθοί: Κορώνας, Στεφανής 4ος: Μόσχου VAR: Φωτιάς AVAR: Κουμπαράκης