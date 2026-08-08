Συγκινητικό ήταν το κλίμα στην επιμνημόσυνη δέηση για τα τρία χρόνια από τον θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη. Συγγενείς, η οικογένεια της ΑΕΚ και φίλοι της ομάδας, έδωσαν το «παρών» στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, όπου τελέστηκε το μνημόσυνο, καθώς συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τον άδικο χαμό του 29χρονου οπαδού της Ένωσης, η οποία από την πλευρά της, δεν ξέχασε τον αδικοχαμένο φίλο της και τον τίμησε με ξεχωριστές αναρτήσεις στα social media.

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